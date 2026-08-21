Hrvatski reprezentativac odlazi u Saudijsku Arabiju?

Hrvatski reprezentativac Nikola Moro (28) mogao bi ovog ljeta napustiti Bolognu i karijeru nastaviti u Saudijskoj Arabiji, tvrde talijanski izvori. Poznati insajder Nicolo Schira navodi da za veznjaka postoji interes klubova iz inozemstva, no zasad nije otkrio njihova imena.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
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