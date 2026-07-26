Hrvati će sudjelovati na Old Firm derbiju? Hit golman na meti Celtica

Podijeli :

Manu Reino DeFodi Images via Guliver Image

Ranije ovog ljeta je u Glasgow u redove Rangersa prešao donedavni vratar Hull Cityja Ivor Pandur. Hrvatski reprezentativac već je odigrao nekoliko utakmica na pripremama za Rangerse te je pokazao da će biti pojačanje.

U isti grad kao i Pandur mogao bi doći još jedan hrvatski vratar. Riječ je o Dinku Horkašu koji posljednjih sezona dobro brani za španjolski Las Palmas. Prošle sezone ostali su bez plasmana u viši rang španjolskog nogometa, ali to nije spriječilo Celtic da krene po Horkaša.

Nekadašnji član Dinama je, kako javlja španjolska La Provincia, na meti aktualnog osvajača škotskog Premiershipa. Horkašu ugovor ističe u ljeto 2028. godine pa će Celtic sigurno trebati izdvojiti odštetu za hrvatskog vratara.

Ako bi se taj transfer realizirao, Hrvati bi postali protagonisti u jednom od najvećih svjetskih derbija – Old Firmu. Ne bi to bio prvi slučaj takvih derbija jer su svojevremeno u Celticu igrali Jozo Šimunović i Josip Juranović dok je u isto vrijeme u Rangersu bio Borna Barišić.