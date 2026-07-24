Hrvat u debiju za poljskog velikana zabio za pobjedu u posljednjoj sekundi

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xKazimierzxKoperx KAZ_LEGvRADspar-47 via Guliver Image

U petak navečer otvorena je poljska Ekstraklasa. U prvom susretu Radomiak Radom je s 2:1 bio bolji od Wieczyste iz Krakowa da bi u drugom susretu Legia iz Varšave na gostovanju kod Pogona iz Szczecina slavila u posljednjoj minutu s 1:0.

Upravo je u tom drugom susretu ključnu ulogu odigrao hrvatski stoper Zoran Arsenić. Donedavni član poljskog Rakowa je krajem sezone dogovorio transfer u poljskog velikana te mu je ova utakmica bila i službeni debi za Legiju.

Susret je počeo na klupi te je u igru ušao tek u 88. minuti. Nije mu trebalo dugo da ostavi trag jer je već osam minuta kasnije, u šestoj minuti sudačke nadoknade, zabio za pobjedu Legije.

Tako je 32-godišnji stoper na sjajan način započeo svoj put u najvećem poljskom klubu.