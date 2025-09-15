Hrvat ostao bez trenera nakon tek dva odigrana kola

Podijeli :

AP Photo/Petros Giannakouris via Guliver

Portugalski stručnjak Rui Vitoria više nije trener Panathinaikosa, objavio je klub iz Atene.

“Hvala ti Rui. Želimo ti sve najbolje u sljedećem poglavlju karijere”, poručio je Panathinaikos u objavi na društvenoj mreži X.

Vitoria (55) je zamijenjen nakon vrlo lošeg početka sezone grčkog kluba. Panathinaikos je u prva dva kola grčkog prvenstva osvojio samo jedan bod. U Panathinaikosu igra Tin Jedvaj.

Sljedećeg vikenda Panathinaikos dočekuje Olympiacos u najvećem derbiju grčkog nogometa, a klub će naknadno objaviti tko će naslijediti Vitoriu na klupi.

Panathinaikos je ispao od Rangersa u kvalifikacijama za Ligu prvaka, ali su potom izborili sudjelovanje u Europskoj ligi, bili su uspješniji od ukrajinskog Šahtara, a zatim i turskog Samsunspora.

U drugom najjačem europskom klupskom natjecanju, Panathinaikos će za suparnike imati Young Boys, Go Ahed Eagles, Feyenoord, Malmö, Sturm, Pilsen, Ferencvaroš i Romu.

Vitoria je Panathinaikos vodio od listopada prošle godine.

