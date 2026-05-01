Hrvat je bio golman do 16. godine, a sada je golom u finalu Hajdukovom ‘krvniku’ donio Kup

xMICHALxFAJT,ZOSPORTU.SKx FAJ_1405 via Guliver Image

U petak popodne odigrano je finale slovačkog Kupa između Žiline i Košica koji su u novoosnovanom klubu izborili prvo finale. Ipak, Žilina je u ovom susretu bila znatno bolja ekipa te je s 3:1 osvojila naslov.

Već u 16. minuti Žilina je povela golom Michala Faška da bi na 2:0 povećali u 40. minuti kada je mrežu Košica zatresao Filip Kaša. Na samom početku drugog dijela Žilina je povećala prednost preko hrvatskog napadača Marka Roginića.

Roginić je inače do kraja 2011. godine bio golman NK Varaždina u tamošnjoj školi nogometa, a onda se prebacio na poziciju napadača kao 16-godišnjak. U HNL-u nije nastupio nijednom, a prve profesionalne korake napravio je u slovenskoj Nafti nakon čega je otišao u Poljsku gdje je igrao za Podbeskidzie, Katowice i Gornik Lecznu odakle je prošle sezone prešao u Žilinu.

Do kraja susreta u strijelce se upisao još jedan Hrvat. Počasni gol Košica zabio je Karlo Miljanić, 24-godišnji napadač koji je u Hrvatskoj nastupao za vinkovačku Cibaliju. Ipak, njegova ekipa nije se uspjela vratiti i Žilina je slavila 3:1.

Žilini je ovo prvi naslov u Kupu nakon 14 godina pauze i sezone 2011./2012. Ovog slovačkog kluba sjećaju se brojni ljubitelji hrvatskog nogometa jer su 2009. godine u pretkolu Europa lige s ukupnih 2:1 bili bolji od splitskog Hajduka.