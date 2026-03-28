Hoxha odlazi iz Dinama za pet milijuna eura?

Albanski reprezentativac, koji je u četvrtak zabio Poljskoj u polufinalu doigravanja za Svjetsko prvenstvo, nalazi se na meti kluba iz Łódźa.

Prema poljskim medijima, postignut je preliminarni dogovor s Dinamom i samim Hoxhom o ljetnom transferu vrijednom oko pet milijuna eura, ali realizacija ovisi o opstanku Widzewa u Ekstraklasi. Klub, trenutačno pretposljednji na ljestvici, odluku će donijeti tek po završetku sezone.

Aktualni trener Aleksandar Vuković planira formaciju s četiri braniča i krilnim napadačima, što bi otvorilo prostor za Hoxhu u momčadi. Widzew se u natjecanje vraća 4. travnja protiv Rakówa.

Hoxha je u Dinamo stigao u siječnju 2024. iz Slaven Belupa za milijun eura i brzo postao važan igrač. Ove sezone u 33 nastupa zabio je šest golova uz pet asistencija, uključujući dvije u Europskoj ligi, a ukupno ima 11 pogodaka i 11 asistencija u 96 nastupa za Plave.

27-godišnjak je standardni albanski reprezentativac s 22 nastupa i dva gola, a u četvrtak je zabio za vodstvo Albanije protiv Poljske, no Poljska je ipak slavila 2:1.