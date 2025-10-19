Hat-trick Messija za Zlatnu kopačku u MLS-u

Podijeli :

AP Photo/Rebecca Blackwell via Guliver

Argentinska nogometna zvijezda Lionel Messi postigao je još jedan hat-trick u pobjedi Inter Miamija nad Nashville SC-om 5-2 u subotu, čime je postao najbolji strijelac MLS-a na kraju regularne sezone.

Messi (38) je završio regularnu sezonu u kojoj je postigao 29 golova u 28 utakmica, što je Inter Miami dovelo do trećeg mjesta u Istočnoj konferenciji uoči doigravanja.

Argentinski svjetski prvak prestigao je bivšeg igrača Los Angeles FC-a Denisa Bouangu (24 gola) i Engleza Sama Surridgea (24) na ljestvici strijelaca, postavši dobitnik Zlatne kopačke sjevernoameričke lige nakon svoje druge pune sezone otkako se pridružio Interu iz Miamija 2023. godine.

Messi je prvi gol zabio u 34. minuti, a drugi u 63. minuti iz jedanaesterca za izjednačenje na 2-2 prije još jednog gola za 4-2 u 81. minuti.

Inter Miami će se također suočiti s Nashvilleom u prvom krugu MLS doigravanja, koje počinje 24. listopada.