‘Halilovića su zvali novim Messijem i to mu je zakompliciralo karijeru’

Bivši desni bek Dinama, danas kapetan nizozemske Fortune Sittard, Ivo Pinto, u intervjuu za portugalski portal Bola na Rede prisjetio se zagrebačkih dana i otvoreno govorio o sadašnjem suigraču Alenu Haliloviću.

Pinto je u Dinamu proveo šest sezona, od 2013. do 2019. godine, upisao 120 nastupa i 16 asistencija te osvojio četiri naslova prvaka Hrvatske i Kup. Sve to donijelo mu je i poziv u reprezentaciju Portugala.

“To je bio vrhunac moje karijere. Biti u reprezentaciji s Ronaldom, Quaresmom i ostalima, a dolaziti iz Dinama – to je bilo nevjerojatno”, rekao je Pinto.

Onda se prisjetio Halilovića iz tog vremena.

“Sjećam ga se još dok je bio u Dinamu. Priča je smiješna. Sjedio sam pokraj Alena u autobusu kada smo išli u trening-kamp u Sloveniji. On je prvi razgovarao sa mnom. Imao je 16–17 godina i stvarno je bio jako kvalitetan. Bio je nizak, ljevak. Zvali su ga novim Messijem i to mu je zakompliciralo karijeru. Stavili su mu tu etiketu, otišao je u Barcelonu i to je bio prevelik skok.

Brojne su se stvari prebrzo dogodile, najviše zbog statusa Dinama na nogometnom tržištu. Prodaju mlade igrače koji naprave karijere. Primjerice, Mateo Kovačić i Šime Vrsaljko. Brojni igrači uspijevaju.

Alen je napravio veći iskorak i to je ostavilo negativan trag. Ono što se očekivalo od njega bilo je puno više od onoga što je mogao učiniti. Bio je jako mlad, trebao je podršku na nižoj razini da bi kasnije došao na višu. On ima izvanserijsku kvalitetu.”

Halilović je iz Dinama otišao u Barcelonu, ali onda su uslijedile epizode u Sporting Gijónu, HSV-u, Milanu, Las Palmasu, Heerenveenu, Standardu, Birminghamu, Readingu i Rijeci.

Sada je igrač Fortune Sittard, no ove sezone nije upisao nijedan nastup zbog ozljede. Prema Transfermarktu, vrijednost mu je 800 tisuća eura.