Hajdukov mogući protivnik u Europi izgubio od trećeligaša u Kupu

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Luka Kolanovic via Guliver Image

Nogomet je u Europi krenuo kvalifikacijama za Ligu prvaka, Europa ligu i Konferencijsku ligu još dok se igralo i Svjetsko prvenstvo, a sada se polako uključuju i nacionalne lige i kupovi. Jedna od takvih liga je gruzijska koja se igra na kalendarski način, no njihov kup tek je nedavno krenuo te je sada u tijeku drugo kolo.

Tamo je sudjelovao i mogući Hajdukov protivnik u Europi. Riječ je o Dinamu iz Tbilisija koji je u prvoj utakmici drugog pretkola Konferencijske lige s 3:0 bio bolji od litavskog Žalgirisa. Dinamo inače s Hajdukom može igrati jedino ako Splićani ispuste prednost od 2:0 nad ciparskim Pafosom u drugom pretkolu Europa lige.

Dinamo Tbilisi je u nedjelju igrao utakmicu drugog kola protiv Gurije koja se nalazi na drugom mjestu treće gruzijske lige. To ih ipak nije omelo da svladaju Dinamo. U 40. minuti gol za vodstvo Gurije postigao je Luka Chaganava te je tako doveo svoju ekipu na korak od senzacije.

Tu prednost je trećeligaš i obranio te je u drugom kolu gruzijskog Kupa režirao nevjerojatnu senzaciju nad trećeplasiranom ekipom gruzijske Crystalbet Erovnuli lige.