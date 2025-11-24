Hajduk želi nevjerojatnog BiH talenta? Za njega postoji interes i u Engleskoj

Podijeli :

U proteklom reprezentativnom ciklusu istaknuo se svojim igrama za Bosnu i Hercegovinu.

Turski insajder Ekrem Konur piše da Hajduk želi dovesti Perišićevog suigrača iz PSV-a, Esmira Bajraktarevića (20). Konur navodi da Hajduk ima konkurenciju u engleskom premierligašu Bournemouthu koji također prati reprezentativca BiH.

Bajraktarević prema Transfermarktu vrijedi tri milijuna eura, a igra na poziciji desnog krila. Nogometnu karijeru je počeo u SAD-u, a u Europu je stigao početkom ove godine iz New Englanda za tri milijuna eura.

Dosad je za PSV u 17 nastupa zabio dva gola te jednom asistirao.

Bajraktarević je u ovom reprezentativnom ciklusu fantastično zabio 15. studenog za 2:1 u pobjedi nad Rumunjskom (3:1) u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo iduće godine.

