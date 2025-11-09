Hajduk rastužio Dinamo, ali stigle im odlične vijesti iz Norveške

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Dinamo je u subotu dobio dobru i lošu vijest.

Dinamo bi mogao izravno u Ligu prvaka iduće sezone, ali osnovni je uvjet da budu prvaci Hrvatske. Osim toga, treba im se poklopiti još nekoliko rezultata.

Hajduk je u derbiju 13. kola SHNL-a u Splitu pobijedio Osijek 2:0 i pobjegao Dinamu na četiri boda, s tim Plavi imaju i utakmicu manje.

No, Dinamo su obradovale vijesti iz Norveške. Tamo je Viking stigao na dva koraka od senzacionalnog osvajanja naslova prvaka ispred Bodo/Glimta.

Viking je s 3:0 slavio protiv HamKama i pobjegao Bodo/Glimtu na četiri boda, ali branitelj naslova ima i utakmicu manje. Viking će sigurno biti prvak ako u naredna dva kola slavi protiv petoplasiranog Fredrikstada i šestoplasirane Valerenge.