‘Hajduk? Bilo bi lijepo. Mogao bih rasteretiti Livaju’

Podijeli :

xRazvanxPasarica/SPORT PICTURES via Guliver

Šuškanja oko dolaska Marka Dugandžića u Hajduk traju već neko vrijeme.

U razgovoru za Tportal 31-godišnji napadač južnokorejskog Seoula rekao je kako nije bilo nikakvih kontakata njega i kluba s Poljuda, ali i da je otvoren za razgovore.

“Ja s Hajdukom, najiskrenije, nisam imao nikakve kontakte. Dosta je relativno rano. Osim toga, meni ne istječe ugovor 30. lipnja, nego tek 31. srpnja. S time da ja već sada pokušavam dogovoriti s klubom, ako mi se ukaže prilika za transfer, da mi daju papire ranije. Znam da bi do isteka mog ugovora mnogo ekipa već bilo posloženo, počet će i prvenstva, pa čak i HNL. Ali da, lijepo je čuti da te se spominje. Međutim, ponavljam, nisam imao nikakve kontakte s Hajdukom. Međutim, bilo bi lijepo. Jer ja kroz svoju karijeru nisam ostavio neki trag u Hrvatskoj. I već sam u fazi da bih volio doći igrati što bliže kući. Vidjet ćemo, ne znam koliko ima istine u tim napisima”, rekao je Dugandžić za Tportal.

POVEZANO Livaja potvrdio da ostaje u Hajduku: ‘Nadam se novim pojačanjima’ Procurio Hajdukov plan za druge momčadi, ovaj dopis poslali su drugoligašima

Bio je već suigrač s Markom Livajom.

“Poznamo se, jer smo igrali u mlađim reprezentacijama zajedno. On je godinu stariji, ali znamo se, kako se kaže ‘sto godina‘. I kažem, vidio bih kakva bi situacija bila, kakav bi im bio plan sa mnom. Lijepo je znati, ako je to stvarno istina, da su zainteresirani. S time da se poznajem i s Krovinovićem, s kojim sam igrao kao mlađi. Zatim, Eleza, Žapera.”

Bi li mu zamjerili navijači Osijeka?

“Ne znam, iako ne vjerujem. Jer ja sam iz Osijeka otišao prije puno godina. I to je sve samo posao. Osim toga, puno mojih poznanika iz Osijeka navija baš za Hajduk. A i samo vidite da igrači iz Dinama odlaze u Hajduk, odnosno obrnuto. S time da je i moja majka Dalmatinka. Dakle, valjda ne bi bilo ljutnje.”

Što bi Dugandžić donio Hajduku?

“Mislim da bih mogao rasteretiti Livaju. Ako je on zabio 20-ak golova ili koji više, a sljedeći najefikasniji igrač Hajduka tek tri, četiri, mislim da se to jako osjetilo na konačni uspjeh. To je dosta bitno, jer vidjeli smo svi koliko su blizu naslova bili. A imali su samo njega. I da je uz Livaju bio netko tko će zabiti devet, deset golova, odmah bi sve drugačije izgledalo. Više golova, više bodova.”