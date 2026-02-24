Griezmann napušta Atletico, novi suigrač mu postaje hrvatski reprezentativac?

Podijeli :

xDavidxCatryx via Guliver

Francuski napadač Atlético Madrida Antoine Griezmann pregovara s MLS nogometnim klubom Orlando City, klubom za kojeg igra hrvatski reprezentativac Marco Pašalić, tvrdi AFP.

Osvajač Svjetskog prvenstva 2018. u pregovorima je s klubom s Floride, rekao je izvor blizak pregovorima za AFP, koji navodi da se razgovori doista odvijaju, ali još ništa nije finalizirano jer je igrač Atlético Madrida usred sezone s nekim važnim utakmicama koje dolaze za klub.

Griezmann (34), najbolji strijelac Atlético Madrida svih vremena s 210 golova, konačno bi se mogao pridružiti MLS-u, ligi koja se već nekoliko godina uvelike povezuje s njim.

Prijelazni rok u MLS-u otvoren je od 26. siječnja do 26. ožujka, a drugi rok od 13. srpnja do 2. rujna.

Iako više nije zajamčeni starter za Atlético Madrid, Griezmann je ove sezone postigao 12 golova u 35 nastupa. Prošle godine produžio je ugovor s madridskim klubom do lipnja 2027.

“Ne znamo ništa o tome”, izjavio je predsjednik Atlética Enrique Cerezo kada su ga o tome pitali prije utakmice Lige prvaka protiv Club Bruggea.

“Iskreno, kada sam jutros pročitao ovu informaciju, iznenadilo me. Griezmann je igrač Atlética, obožavan od strane naših navijača i neophodan za momčad, što je pokazao u posljednjim utakmicama.”

“Grizou” je postao klupska legenda, igrajući za njih od 2014. do 2019. prije nego što je otišao u Barcelonu, a zatim se vratio, prvo na posudbu, a konačno trajno 2022.

Colchonerosi su trenutno četvrti u španjolskoj ligi nakon 25 kola, 13 bodova iza vodeće Barcelone.

Atlético u utorak dočekuje Club Brugge u uzvratnoj utakmici doigravanja Lige prvaka nakon što je prva utakmica završila neriješeno 3-3.

U Sjevernoj Americi, Orlando je u subotu poražen od RB New Yorka 2-1 u prvoj utakmici MLS sezone 2026.

Sjevernoamerička liga MLS, u kojoj igraju igrači poput Lionela Messija (Miami), Son Heung-Mina i Huga Llorisa (Los Angeles FC), nada se da će imati koristi od pažnje javnosti na Svjetskom prvenstvu 2026., koje će ovog ljeta biti domaćini Sjedinjenih Država, Meksika i Kanade, a gdje će Francuska biti među favoritima.