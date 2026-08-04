Gremio predstavio Krovinovića: ‘Trener poznaje moj mentalitet, bio je važan za ovaj izazov’

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Tom Dubravec CROPIX via Guliver

Filip Krovinović i službeno je predstavljen kao novi igrač Gremija.

Donedavni veznjak Hajduka s brazilskim klubom dogovorio je suradnju do kraja 2028. godine, a nosit će dres s brojem osam.

U novom klubu Krovinovića čeka poznato lice, trener Luis Castro s kojim je surađivao u portugalskom Rio Aveu.

“Već poznajem trenera, naravno da je bio jako važan za ovaj izazov. Ali, želio sam doći ovdje i pokušati dati sve od sebe za ovaj klub, to je i za mene veliki izazov. Trener poznaje moj mentalitet, igrao sam i za Benficu u Engleskoj posljednjih godina. Znam što znači pritisak, a ovdje ga ima puno. Naučio sam dosta toga u karijeri, život mi je dao mnogo toga i učim svaki dan. Jedva čekam početi se boriti s ovom momčadi i dati sve od sebe na terenu”, rekao je Krovinović, a potom otkrio da se čuo s bivšim suigračem iz Benfice, Brazilcom Jonasom koji je prije dolaska u Europu igrao za Gremio.

“Igrao sam s njim u Benfici i objasnio mi je veličinu kluba, grada, kako se osjeća ‘nogomet u zraku’.”