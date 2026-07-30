Gotov je odmor: Messi se vratio treninzima

Lionel Messi se vratio treninzima sa svojim klubom, Inter Miamijem, deset dana nakon poraza Argentine u finalu Svjetskog prvenstva.

Videozapis objavljen na društvenim mrežama MLS kluba prikazuje kako playmaker Albicelestea stiže na trening teren sa svojim suigračem Luisom Suarezom .

Nakon poraza od Španjolske (1:0) u produžecima u finalu Svjetskog prvenstva 19. srpnja, Messi je proveo nekoliko dana na odmoru s obitelji u svom rodnom gradu Rosariju, na istoku Argentine.

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“Bol je vrlo jaka i ovu će ozljedu biti teško zacijeliti. Ali također se fokusiram na sve pozitivne stvari”, napisao je Messi na društvenim mrežama, nakon što se rasplakao nakon poraza.

Tijekom njegove odsutnosti, trener Inter Miamija i Messijev prijatelj, Guillermo Hoyos, naznačio je da nema određenog datuma za povratak argentinske zvijezde i njegovog suigrača argentinskog reprezentativca Rodriga De Paula.

“Moraju odvojiti vrijeme” za odmor”, rekao je Hoyos prošli tjedan.

“Svjetsko prvenstvo je iscrpljujuće; postoji fizički i mentalni umor. Zaslužuju da ih se ostavi na miru“, nastavio je argentinski izbornik.

Messi i De Paul su, u svakom slučaju, dobili dopuštenje da propuste MLS All-Star utakmicu, koja se održala u srijedu u Charlotteu u Sjevernoj Karolini. Datum povratka argentinskog igrača broj 10 također nije objavljen. Inter Miami u subotu dočekuje Columbus Crew prije nego što započne svoju kampanju u Liga kupu utakmicom protiv meksičkog kluba San Luis sljedeće srijede.