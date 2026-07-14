Dinamo ga htio kao nasljednika Mišića, Hajduk ga pratio, a sada Gorici donosi milijune

Nogomet 14. srp 202610:59 0 komentara
HNK Hajduk Split

Iker Pozo blizu je odlaska iz Gorice nakon samo jedne sezone provedene u velikogoričkom klubu.

Prema informacijama talijanskog insajdera Lorenza Leporea, španjolski veznjak karijeru bi trebao nastaviti u moskovskoj Rodini, koja bi za njegov transfer mogla platiti ukupno 1.9 milijuna eura s uključenim bonusima.

Dvadesetpetogodišnji veznjak trebao bi potpisati trogodišnji ugovor, a službena potvrda transfera još se čeka.

Ako se realiziraju svi bonusi, Pozo će postati jedan od najvećih izlaznih transfera u povijesti Gorice. Ispred njega bi ostali samo Iyayi Atiemwen (2.65 milijuna eura), Kristijan Lovrić (2.25 milijuna) i Dominik Kotarski (2 milijuna).

Pozo je u Goricu stigao prošlog ljeta iz Šibenika, a u prvoj sezoni upisao je pet pogodaka i sedam asistencija. Njegove igre privukle su pažnju brojnih klubova, a ranije su ga pratili i Dinamo te Hajduk. Zagrebački klub vidio ga je kao jednu od opcija za vezni red nakon Josipa Mišića, dok se i splitski klub povezivao s njegovim dolaskom. Interes je pokazao i beogradski Partizan, koji je prema dostupnim informacijama ponudio oko 1.5 milijuna eura, ali je Gorica tu ponudu odbila.

Prije Gorice Pozo je igrao za Šibenik, a u Hrvatskoj je prethodno bio i član Rijeke, gdje zbog teške ozljede nije uspio debitirati. Nogometno je ponikao u akademiji Real Madrida, a gotovo deset godina proveo je u sustavu Manchester Cityja, gdje je trenirao i s prvom momčadi Pepa Guardiole.

Rodina je prošle sezone izborila plasman u rusku Premijer ligu, a Pozo bi trebao biti jedno od pojačanja za povijesnu debitantsku sezonu u elitnom rangu.

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