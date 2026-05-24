Golman iz penala donio nizozemskom klubu ekspresni povratak u elitni rang

U subotu popodne odigrana je uzvratna utakmica finala doigravanja za plasman u Eredivisie, elitni rang nizozemskog nogometa. Volendam je na svom terenu pokušao obraniti prednost od 2:1 u odnosu na Willem II, ali su izgubili s 2:1 i na kraju nakon penala ispali u Eerste Divisie.

Već nakon 17 minuta Willem II je zabio dva gola i alarmi za uzbunu počeli su zvoniti u Volendamu čiji je stadion ovih dana domaćin brojnih utakmica.

Zbog koncerata Harryja Stylesa na Johan Cruijff areni, Ajax svoje utakmice doigravanja za Konferencijsku ligu igra u Volendamu.

Domaća momčad ipak je u 40. minuti izjednačila ukupni rezultat dvomeča na 3:3 te se nakon toga mreže nisu tresle sve do 100. minute kada je Volendamu zbog prekršaja poništen pogodak za 2:2 i ukupnih 4:3.

Nakon toga se otišlo na penale gdje je s 5:4 bolji bio Willem II. Zanimljivo je da je pobjednički jedanaesterac realizirao Thomas Didillon Hodl koji je inače i vratar Willema.

Tilburg ontploft na winnende strafschop Thomas Didillon-Hödl 🤩🎉#volwil pic.twitter.com/J6J0DgFRa4 — ESPN NL (@ESPNnl) May 23, 2026

No, ni tu nije kraj zanimljivosti jer je u posljednjem kolu Volendam s 2:1 izgubio od Telstara, a u tom susretu je pobjedu također donio vratar. Tada je s 11 metara precizan bio Ronald Koeman Jr., sin legendarnog Nizozemca Ronalda Koemana koji je sada i izbornik Nizozemske.

Koeman Jr. također je vratar pa su Volendam tako u drugi rang nizozemskog nogometa poslali vratari. Što se tiče Willema, oni su se u Eredivisie vratili nakon samo jedne sezone izbivanja.