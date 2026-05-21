Gledajte na SK: Šutalov Ajax porazom u doigravanju može nakon više od 30 godina ostati bez Europe

U četvrtak od 18 sati i 45 minuta Ajax, najuspješnija nizozemska momčad u povijesti će na neutralnom terenu u Volendamu započeti doigravanje za Konferencijsku ligu. Njihovi protivnik bit će Groningen koji je završio na devetom mjestu u ligi.

Ajax je u tom susretu trebao biti domaćin na svojoj Johan Cruijff areni, no taj stadion predodređen je za koncerte popularnog Britanca Harryja Stylesa. On ima zakazane koncerte od 16. svibnja do petog lipnja.

Kopljanici tako neće pred svojim domaćim navijačima loviti finale kvalifikacija za Konferencijsku ligu. U slučaju da Josip Šutalo i njegova momčad izgube u tom susretu, prvi put će nakon sezone 1990./1991. ostati bez Europe.

U drugom polufinalu snage će odmjeriti Utrecht i Heerenveen. Taj susret možete gledati na Sport Klubu 1 od 21 sat dok će Ajax biti na Sport Klubu 6 s početkom u 18 sati i 45 minuta.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.