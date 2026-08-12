Gledajte na SK: Romelu Lukaku predstavljen u Fenerbahçeu

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Iskusni belgijski napadač Romelu Lukaku od srijede je novi igrač turskog velikana Fenerbahçea.

Službeno je na svojim društvenim mrežama tu vijest objavio turski klub. Lukaku u Istanbul stiže iz Napolija u kojem je bio od 2024. godine. Međutim, prošle sezone odigrao je tek pet utakmica u Serie A te je krajem sezone bio u sukobu s napuljskim klubom.

Na kraju je uspio ispregovarati transfer koji će, kako javlja Fabrizio Romano, biti obavljen za više od šest milijuna eura odštete. 33-godišnji napadač iza sebe ima kvalitetno odrađeno Svjetsko prvenstvo gdje je uz manju minutažu od očekivane zabio tri gola te je pomogao Belgiju dovesti do četvrtfinala gdje ih je na kraju porazila Španjolska, konačni svjetski prvak.

Lukakuu će Fenerbahçe biti osmi klub u svojoj karijeri, a najveći trag ostavio je u Evertonu gdje je bio od 2013. do 2017. godine.

Fenerbahçe je u utorak prošao u play-off kvalifikacija za Ligu prvaka gdje će igrati protiv francuskog Lyona. Turski velikan u grupnoj/ligaškoj fazi Lige prvaka nije bio još od sezone 2008./2009. kada su bili u skupini s Portom, Arsenalom, te Dinamom iz Kijeva.

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