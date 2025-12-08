Pukla ljubav – Gent se od Leke oprostio u samo tri rečenice: ‘Iznenađeni smo ovom viješću’

Podijeli :

Jan De Meuleneir via Guliver Images

U iznenadnom razvoju događaja u ponedjeljak hrvatski trener Ivan Leko napustio je Gent i postao trener Club Bruggea. Nedugo nakon što je vijest izbila u javnost, oglasio se Gent.

U ponedjeljak poslijepodne Club Brugge objavio je kako Nicky Hayen više nije trener i da je njegov nasljednik Ivan Leko, koji je do sada bio trener Genta.

Hayenu je presudio poraz prošle subote od St. Truidena 3:2, ali i generalno slaba forma u zadnje vrijeme. To mu je bio treći poraz u zadnje četiri utakmice. Ipak, ovakva odluka Club Bruggea došla je kao iznenađenje, premda se neslužbeno nagađa kako Hayen nije bio zadovoljan momčadi, što je dovelo do poremećaja odnosa između njega i vodstva kluba.

VEZANA VIJEST Šok u Belgiji – Club Brugge potjerao trenera i vratio Ivana Leku! Naš trener debitirat će protiv Arsenala

Nedugo nakon objave te vijesti, oglasili su se iz Genta. O Leki su napisali samo tri rečenice iz kojih je vidljivo kako ih je ovaj događaj potpuno zatekao.

“Gent je primio na znanje odluku Ivana Leke da napusti naš klub. Službenim kanalima Club Bruggea saznali smo da će Leko odmah postati glavni trener plavo-crnih. Gent je vrlo iznenađen ovom viješću.”

Predsjednik Genta Sam Baro potvrdio je da je iz medija saznao da Leko odlazi u Club Brugge i kako ga nitko iz tog kluba nije kontaktirao, međutim iz nekih belgijanskih medija pojavila se informacija kako je Leko pokušao obavijestiti Bara da se pregovori vode. Što se dogodilo u međuvremenu i zašto Baro nije bio obaviješten, ne zna se.

Prema napisima medija u Belgiji, Leko je u svom ugovoru imao odštetnu klauzulu, koju je Club Brugge i aktivirao, navodno oko milijun eura.

Uglavnom, čini se kako će cijela ova priča imati još nekoliko nastavaka, a da će se ‘rat’ između Club Bruggea i Genta dodatno rasplamsati.