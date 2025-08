Gdje je zapelo sa dolaskom Zajca u Dinamo? Turci otkrili u čemu je problem

Podijeli :

AP Photo/Thanassis Stavrakis via Guliver

Slovenski reprezentativac Miha Zajc (31) trebao je ovih dana postati novi igrač Dinama, no službene potvrde još nema.

Turci javljaju kako je trener Fenerbahčea Jose Mourinho već odavno prekrižio Slovenca i na njega više ne računa. Zajc s turskim velikanom ima ugovor do ljeta 2026. godine, ali se ponadao kako će s klubom dogovoriti sporazumni raskid da bi kao slobodan igrač mogao potražiti novi angažman.

I gdje je problem? Tamošnji mediji bliski velikanu iz Istanbula doznaju kako Zajc i dalje intenzivno pregovara oko raskida ugovora, ali situacija je vrlo neizvjesna te konkretnog pomaka – nema!

Fener očigledno računa na njegovu prodaju, a to bi značilo da Dinamu ovaj transfer jednostavno propada. No na Maksimiru su spremni čekati još neko vrijeme te se nadaju da će ipak doći do dogovora.