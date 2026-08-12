Galatasaray slaže mega momčad! Ponudili su 45 milijuna eura za brazilsku zvijezdu Arsenala

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(AP Photo/Ashley Landis) via Guliver Image

Prijelazni rok diljem Europe uvijek donosi brojne zanimljive transfere, a jedan takav mogao bi biti viđen u Istanbulu.

Tamošnji prvak Galatasaray je, kako javlja njemački novinar Sky Sportsa Florian Plettenberg, ponudio Arsenalu 45 milijuna eura za usluge brazilskog krilnog napadača Gabriela Martinellija. 25-godišnjem Brazilcu već se duže vrijeme traži novi klub jer se Topnici žele pojačati na poziciji lijevog krila.

Aktualni osvajač Premier lige već je na toj poziciji doveo Grka Christosa Tzolisa, a bili su u igri za Viniciusa Juniora prije nego li je Brazilac na koncu produžio ugovor s Real Madridom. Posebno je priču o transferu potaknula posljednja prijateljska utakmica Topnika gdje je Martinelli dobio tek 12 minuta protiv Borussije Dortmund.

Martinelli bi, ako se ovaj transfer ostvari, posebno trebao pomoći u Ligi prvaka gdje je bio posebno efikasan u prošloj sezoni. Brazilac je za Arsenal na putu do finala Lige prvaka zabio šest golova te je upisao i dvije asistencije. Također je u finalu protiv PSG-a bio precizan u raspucavanju s bijele točke. Na nedavnom Svjetskom prvenstvu zabio je jedan gol protiv Japana, a baš taj pogodak odveo je Brazil u osminu finala gdje su na kraju izgubili od Norveške.

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