Galata ne misli stati, još uvijek ne znaju za poraz ove sezone u prvenstvu

Podijeli :

Seskimphoto via Guliver

Nogometaši Galatasaraya pobijedili su Konyaspor 3:1 u utakmici šestog kola turskog prvenstva.

Domaćini su poveli u 23. minuti kada je zabio briljantni Yunus Akgun. Nastavio je svoju odličnu igru ​​i sjajnom akcijom asistirao Mauru Icardiju za 2:0 u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena.

Treći pogodak za Galatasaray postigao je Lucas Torreira, koji je spektakularno s ruba kaznenog prostora postigao pogodak u 65. minuti.

Jedini pogodak za Konyu postigao je Umur Nayir u 79. minuti utakmice.

Nakon šest odigranih kola Galatasaray ima maksimalnih 18 bodova, što je čak šest više od drugoplasiranog Goztepea.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.