Frigan otvorio dušu o propalom transferu u Dinamo, otkrio i je li očekivao Dalićev poziv

Matija Frigan, hrvatski napadač, nalazi se pri kraju svoje druge sezone u belgijskoj ligi gdje nastupa za Westerlo. Ove je sezone postigao deset golova, što je značajan napredak u odnosu na prošlu sezonu, kada ih je zabio pet.

Budući da sezona još traje, postoji mogućnost da tu brojku dodatno poveća. Sa svojih 22 godine, Frigan pokazuje konstantan napredak, a nastavi li s ovakvim igrama, interes drugih klubova zasigurno će rasti.

Prilikom odlaska iz Rijeke, bio je velika želja Dinama, no transfer se nije realizirao. Ove zime, engleski Sunderland navodno se raspitivao o njemu i bio spreman ponuditi više od 10 milijuna eura. U momčadi Westerloa ističe se u napadačkoj ulozi zajedno s Lukom Vuškovićem, te su obojica ključni igrači koji svojim igrama dokazuju da njihov klub može biti ozbiljan konkurent i najjačim belgijskim momčadima.

“Svoj posljednji gol zabili ste na asistenciju Luke Vuškovića. Provedite nas kroz tu situaciju.”

“Vušković je jedan od najboljih suigrača koje sam imao. Dominantan je u zraku, zna se postaviti i pronaći poziciju. Skočio je na prvoj stativi i prenio loptu, a ja sam se našao u praznom prostoru i nije mi bio težak zadatak zakucati loptu u gol. Luka je vrhunski dečko i ozbiljan profesionalac. Sretan sam i jer mi je asistirao. Nije mu prvi put, više puta mi je asistirao ove sezone”, rekao je Frigan za Index.

“Vušković je zabio sedam golova, Vi ste na deset. Može li se reći da Westerlo igra na hrvatski pogon?”

“Moglo bi se reći. Vušković ima već sedam golova, a stoper je. Sigurno će zabiti još koji. Stvarno mu treba čestitati na tome. Nije to mala stvar. Igramo obojica jako dobro, ide sve kako treba.”

“Igrate dosta na poziciji centarfora. Odgovara li Vam ta pozicija ili se bolje snalazite na krilu ili kao drugi napadač?”

“Svakih par utakmica mijenjamo formaciju, pa nekad igramo s jednim, a nekad s dva napadača. Meni odgovara više s dva napadača, da nisam sam naprijed između stopera i da imam malo više slobode. Bolje se osjećam kad imam nekog pored sebe u napadu. Volim igrati u paru s još jednom devetkom.”

“Trener Vam je Timmy Simons, legenda belgijskog nogometa. Kakav je njegov odnos prema mlađim igračima?”

“Mi smo jedna od najmlađih momčadi u Belgiji, imamo dosta dobrih igrača. Simons je dobar trener. Legenda je i bivši kapetan Club Bruggea, vidi se da je bio sjajan igrač. Trener vjeruje u mene i to mi je najbitnije. Stoji iza mene kad odigram loše i kad odigram dobro.”

“Dosta mladih hrvatskih igrača otišlo je igrati u belgijsku ligu. Smatrate li da je to dobra odluka?”

“Evo, tu smo Vušković i ja. Franjo Ivanović je u Unionu, Boško Šutalo i Marko Bulat su u Liegeu. Ima i jedan dečko iz Dinama u mladoj ekipi Genka. Belgijska liga dobra je odskočna daska za mlade igrače. Pričao sam malo s našim igračima i svima odgovara što su tu.”

“Spomenuli ste Franju Ivanovića, koji je potekao iz Rijeke kao i Vi. Čujete li se s njim?”

“Ma ne da se čujemo, nego smo svaki drugi-treći dan na kavi. Živimo na 20 minuta vožnje jedan od drugoga. Gledamo i utakmice zajedno. Znamo se još iz U-17 reprezentacije.”

“A kad dođe utakmica Uniona i Westerloa?”

“Kad dođe utakmica, onda nam Franjo zabije tri komada.”

“Nedavno se pojavila glasina da Vas je tražio engleski klub Sunderland. Ima li u tome istine?”

“Pričalo se nešto na zimu, ali nije se realiziralo. Na to sam već i zaboravio. Koncentriran sam na to da odradim sezonu najbolje što mogu, pa da vidim što će ljeto donijeti. Sazrio sam u ove dvije godine. Bolji sam nego što sam bio u Rijeci. Na ljeto bi se moglo nešto dogoditi ako dođe prava ponuda.”

“Jeste li razmišljali o tome koja bi liga ili klub bili najpovoljniji za Vas?”

“Želja mi je igrati u nekoj od liga Petice. San mi je Španjolska. Ali vidjet ćemo što će vrijeme donijeti.”

“Pratite li hrvatsku ligu? Što kažete na Rijeku, koja je prodala važne igrače na zimu, ali svejedno je na prvom mjestu?”

“Nisu me te prodaje nimalo iznenadile. Svi smo upoznati s načinom na koji radi Rijeka. U odličnoj su formi, imaju jako dobrog trenera koji poznaje sve igrače. Mogla bi ovo biti stvarno lijepa sezona za Rijeku.”

“Tko će biti prvak?”

“Ha, to je glupo pitanje… Volio bih da to bude Rijeka, iskreno se nadam da će ove godine osvojiti.”

“Kad ste prelazili iz Rijeke u Westerlo, dosta se pričalo o tome da biste mogli ići u Dinamo. Zašto se to nije dogodilo?”

“Klubovi se nisu uspjeli dogovoriti. Ništa posebno, nije se ostvario transfer u Dinamo i birao sam između opcija te otišao u Westerlo. Mislim da nisam pogriješio.”

“Vaš brat pao je u komu nakon operacije prije tri godine. Rekli ste da Vas je njegova nesreća motivirala da budete bolji igrač i osoba. Kako je danas?”

“Kad se probudio iz kome, nije mogao pričati ni hodati. Oporavlja se već tri godine i ide na bolje. Naravno da me motiviralo to da zapnem još jače i budem bolji. Njega je banalna operacija dovela do pitanja života i smrti, a bio je normalan dečko i odličan golman.”

“Uvijek ste na rubu reprezentacije. Jeste li očekivali poziv za Francusku i Ligu nacija?”

“Ne mogu reći da sam očekivao. Napadači su nam u stvarno dobroj formi. Franjo odlično igra u Belgiji, Budimir u Španjolskoj, onda Krama… Nisam očekivao, ali uvijek se nadam da ću se vratiti u reprezentaciju.”

“Kad ste prešli u Westerlo, izbornik Dalić rekao je da mu se ne sviđa klub u koji ste otišli jer nije u vrhu belgijske lige. Kako to komentirate?”

“Ne bih puno komentirao osim da mi je tu stvarno dobro. Igram skoro sve utakmice, imam podršku kluba i trenera, zabijam. Nadam se i skoku u neku još bolju ligu.”