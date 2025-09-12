Franjo Ivanović igrao do 72. minute u šokantnom remiju Benfice

Podijeli :

xMaciejxRogowskix via Guliver

Napadač hrvatske nogometne reprezentacije Franjo Ivanović igrao je do 72. minute za Benficu u 1:1 domaćem remiju protiv Santa Clare u susretu 5. kola portugalskog prvenstva.

Vangelis Pavlidis je u 59. minuti doveo Benficu u vodtsvo, da bi Vinicius u 92. minutu, u sudačkoj nadoknadi iskoristio veliku pogrešku Nicolasa Otamendija za konačnih 1-1.

Benfica je ovim remijem ispustila prve bodove ove sezone, ima 10 bodova iz četiri susreta, dva manje od vodećeg Porta, dok je Santa Clara osma s pet bodova.

