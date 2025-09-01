FOTO: Pjaca viđen u Enschedeu, transfer u Twente je pred finalizacijom

Podijeli :

Jonathan Moscrop/Sportimage/Cal Sport Media via Guliver Images

Nakon Dominika Livakovića koji je novi klub pronašao u Gironi, novo odredište Marka Pjace je Nizozemska.

Marko Pjaca i Twente, to je novo poglavlje povremenog Vatrenog i donedavnog igrača Dinama koji je Maksimir napustio kao slobodan igrač.

Pjaca je doputovao u Enschede još prošlog tjedna, ali su pregovori tada nakratko obustavljeni navodno zbog dodatnih potraživanja od strane igračeva tima.

U ponedjeljak je Pjaca opet stigao u Enschede te je čak i viđen i fotografiran u jednom od gradskih hotela, što daje naslutiti kako je posao blizu finalizacije. Pjaca bi trebao potpisati ugovor na dvije godine i tako se pridružiti u Eredivisie kolegama iz reprezentacije Ivanu Perišiću (PSV) i Josipu Šutalu (Ajax).

