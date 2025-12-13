Flamengo zaustavio Krunu Jurčića u polufinalu Interkontinentalnog kupa

Podijeli :

U polufinalu FIFA Interkontinentalnog kupa Pyramidsi Krunoslava Jurčića imali su težak zadatak. U Kataru su igrali protiv Flamenga, aktualnih osvajača Cope Libertadores i brazilske Serie A čiji je sportski direktor Jose Boto, bivši zaposlenik NK Osijeka. Brazilska momčad bila je prejaka za Pyramidse te su s 2:0 izborili finalni okršaj s Paris Saint Germainom.

Flamengo je bio veliki favorit u ovom susretu, a to su uspjeli opravdati u 24. minuti. Leo Pereira tada je zabio na asistenciju Urugvajca Giorgiana de Arrascaete. S tim rezultatom otišlo se na predah u Al Rayyanu.

U drugom dijelu je Flamengo povećao prednost protiv Pyramidsa. U 52. minuti zabio je Danilo, bivši igrač Real Madrida, Manchester Cityja, Juventusa i Porta. Njemu je asistirao de Arrascaeta te je Flamengo tako napravio veliki korak finalu FIFA Interkontinentalnog kupa.

Flamengo je do kraja susreta sačuvao prednost te su s 2:0 izborili okršaj s PSG-om.

Finale je na rasporedu 17. prosinca od 20 sati na stadionu u Al Rayyanu.