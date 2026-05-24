Fenomenalna priča s Novog Zelanda: Prva momčad osvojila australsku ligu, a rezerve kontinentalno natjecanje

Joshua Devenie via Guliver Image

Vikend 23. i 24. svibnja za klub s Novog Zelanda bit će zapisan u povijesti.

Naime, Auckland FC osnovan je tek prije dvije godine i nešto više od dva mjeseca, a već su pokazali svoju kvalitetu. Prošle godine su prvi put u povijesti osvojili regularni dio sezone u australskoj A-ligi da bi nakon toga ipak ispali u polufinalu lige.

Ove godine ipak su otišli korak dalje te su u finalu protiv Sydneya slavili s 1:0 i tako postali prvi klub s Novog Zelanda koji je osvojio australsku ligu.

Znali su u Aucklandu da se sprema ludi vikend jer su u nedjelju imali finale OFC Pro lige, novoosnovanog natjecanja namijenjenog za klubove iz Oceanije. Tamo su rezerve Aucklanda igrale protiv South Melbournea te su slavile s 2:1.

Tako su osvojili dva natjecanja u dva dana. Naslovom u OFC Pro ligi osigurali su mjesto u Interkontinentalnom kupu u kojem sudjeluju prvaci svih konfederacija. Iz Europe će to biti pobjednik Lige prvaka, iz Južne Amerike osvajač Cope Libertadores, iz Azije i Afrike osvajači tamošnjih Ligi prvaka te iz Sjeverne i Srednje Amerike osvajač Kupa prvaka.

Zasad je osim Aucklanda svoje mjesto u tom natjecanju osigurao još saudijski Al-Ahli.