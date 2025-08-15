Fenerbahče želi Realovog Lunina, u razmjeni su Kraljevima ponudili Livakovića?

Podijeli :

Seskimphoto via Guliver

Turski mediji otkrili su kako je Fenerbahče ponudio Dominika Livakovića Real Madridu u sklopu pregovora za Andriya Lunina, no španjolski klub prijedlog je odbio.

Dolaskom Josea Mourinha, Livaković je izgubio mjesto prvog vratara, a prednost je dobio Irfan Can Egribayat. Hrvatski golman navodno želi napustiti Istanbul, no zasad nema konkretnih ponuda – odbijena je i jedna iz Španjolske, a povratak u Dinamo nije opcija.

Fenerbahče i dalje intenzivno pokušava dovesti ukrajinskog vratara Andriya Lunina, no paralelno mu traži alternativu. Budućnost Dominika Livakovića u klubu ostaje neizvjesna – odbijena je jedna ponuda iz Španjolske, a iako su se pojavile glasine o povratku u HNL, Dinamo ga ne planira vraćati, a drugih ozbiljnih opcija nema. Prema navodima iz Turske, Livaković je sam zatražio odlazak, što je treneru Joseu Mourinhu olakšalo odluku da ga izostavi iz prvog plana.

Livaković je u Fener stigao 2023. iz Dinama za sedam milijuna eura, odigrao 72 utakmice, primio 78 golova i 26 puta sačuvao mrežu.