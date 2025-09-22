Fener proživljava veliku promjenu pred okršaj s Dinamom na Maksimiru

Podijeli :

xSeskimphotox via Guliver

Kada je prije dvije tjedna za trenera doveo Domenica Tedesca unatoč protivljenju navijača, već se moglo naslutiti da će Ali Koč izgubiti izbore za mjesto predsjednika Fenerbahčea. I to se i dogodilo.

Pred okršaj u Europa ligi s Dinamom na Maksimiru, Fener prolazi kroz velike promjene.

Nakon sedam godina, Ali Koč je poražen na izborima. Fenerbahče ima novog predsjednika. Novi prvi čovjek turskog velikana je Sandetin Saran, koji je na izborima dobio 12.325 glasova – 257 više od Alija Koča, kojega nije spasila ni titula europskog prvaka u košarci. Nogomet je, ipak, prioritet, a ondje titule nema godinama.

Tko je Sandettin Saran?

Sandettin Saran je turski poduzetnik s američkom putovnicom. Rođen je u Denveru, a u mladim danima bio je jedan od najboljih plivača na američkim koledžima. Osnivač je Saran holdinga, tvrtke koja se bavi medijima, turizmom i obranom.

Svojedobno je bio i član uprave Borussije Dortmund, ali je u tom klubu podnio ostavku jer su ga navijači „počastili“ rasističkim i islamofobnim komentarima.

U samom Fenerbahčeu, Saran je nekada bio među onima koji su podržavali bivšeg predsjednika Aziza Yıldırıma, ali je taj odnos uzdrman brojnim svađama i praktički u ovom trenutku nepostojeći. Yıldırım je zbog kritika isključio Sarana iz kluba. Saran je pravdu potražio i pronašao na sudu – nakon sedam godina pravne borbe vraćen je u članstvo jer je sud utvrdio da je nepravedno isključen.

Saran je još 2021. najavio da će se kandidirati za predsjednika Fenerbahčea. Ove godine to je i učinio nakon što je prvo skupio potrebnih 500 potpisa.

Pobjeda nad Alijem Kočem čini Sarana prvim čovjekom Fenerbahčea u svim sportovima, iako će se njegov uspjeh, kao i uspjeh svih njegovih prethodnika, mjeriti uspjesima nogometne sekcije.

Prve izjave novog predsjednika

“Od prvog trenutka govorimo da ne možemo biti prvaci bez jedinstva i solidarnosti. To govorim od prvog dana. Moj san je da postanem prvak, uz dvojicu bivših predsjednika, Koça i Yıldırıma. Želim da izvučemo pouke i korist iz njihovih iskustava. Da oni pozovu nas i posavjetuju nas, a ja ću sigurno za savjete pitati njih. Volio bih da nam upute konstruktivne kritike, da nas vode, da nas upozore ako vide da griješimo. Hajdemo se ujediniti, raditi zajedno. Zaista ozbiljno mislim sve to.

Volio bih zahvaliti članovima kluba i navijačima na podršci. Neka vas Bog blagoslovi. Vrlo smo sretni, ali i vrlo svjesni odgovornosti. Uzbuđeni smo i obećavamo – bit ćemo skromni i u pobjedi i u porazu. Naš prvi prioritet je da se sa svima upoznamo, ne želimo stvarati razdor i razlike. Želimo oživjeti pravi duh ove zajednice i postati prvaci.

Jasno nam je – predsjednik koji nije bio prvak tri godine mora otići. I to će biti naš prioritet. Bit ćemo otvoreni prema medijima i javnosti. Radit ćemo transparentno. Nećemo otkazivati godišnje ulaznice bez dokaza da je to nužno, težiti ćemo transformaciji od destruktivnih kritika ka konstruktivnima, kroz fer odnos i iskrenost.

Ekipa u srijedu putuje u Zagreb. Rekli smo Aliju – ti ideš. Mi ćemo preuzeti mandate kada se vratite. Ne žurimo. Već je obavljen sav potreban posao. Također, podržavamo trenera Tedesca. Ova momčad je naša momčad, ne tvrdimo da je nismo mi sastavili. To su samo izgovori. Ovo je najbolja momčad, s najboljim igračima. Stajat ćemo uz njih i podržavati ih. Prva stvar koju ću učiniti kada preuzmem mandat jest da se sastanem s njima“, poručio je u prvom obraćanju novi prvi čovjek Fenera.