Evo po kojoj cijeni se prodaje bivši senzacionalni engleski prvak

Senzacionalni nogometni prvak Engleske iz 2016. godine, a danas trećeligaš Leicester City, ide na prodaju, a njegovi vlasnici iz tvrtke King Power nadaju se da će konačna cijena biti veća od 200 milijuna funti (234 milijuna eura), izvijestio je u četvrtak BBC.

Klub je osnovan 1884., u Premier ligu se po prvi put plasirao 2014., a samo dvije godine poslije je senzacionalno osvojio naslov prvaka.

Vichai Srivaddhanaprabha, osnivač tajlandske turističke maloprodajne grupe King Power, kupio je 2010. klub od Milana Mandarića, nakon što je ta tvrtka postala glavni sponzor Leicester Cityja. No, samo dvije godine nakon osvajanja Premier lige Srivaddhanaprabha je poginuo u padu helikoptera u blizini klupskog stadiona.

Leicester je od tada osvojio FA kup 2021., ali je onda započeo rezultatski pad. Klub je u posljednje dvije sezone došao od Premier lige do trećeg kvalitativnog razreda engleskog klupskog nogometa (League One), a pojavili su se i financijski te upravljački problemi. Prošle sezone je Leicester Cityju oduzeto šest bodova zbog kršenja pravila Engleske nogometne lige (EFL) o potrošnji, tzv. financijskog “fair-playa”.

U prodajnom paketu se, uz muški pogon, nalazi i ženski nogometni klub, stadion King Power kapaciteta od 32.000 sjedećih mjesta, trening-centar Seagrave koji je otvoren 2020. te belgijski sestrinski klub OH Leuven.