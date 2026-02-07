Euforija kod navijača Panathinaikosa nakon dolaska Jagušića: ‘Ovo je prekretnica za nas’

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Adriano Jagušić novi je član grčkog velikana Panathinaikosa.

Slaven Belupo dobit će oko 5,2 milijuna eura fiksne odštete, dodatnih 800 tisuća eura kroz bonuse te 20 posto od buduće prodaje ofenzivca.

Dolazak hrvatskog talenta izazvao je oduševljenje među navijačima Panathinaikosa, što se jasno vidi u komentarima ispod klupske objave na društvenim mrežama.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Panathinaikos FC (@fcpanathinaikos)

“Odličan igrač! Dobrodošao”, “Pokaži svima kakav si igrač”, “Benitez, želimo ga vidjeti u svakoj utakmici!”, “Ovo je prekretnica za nas”, “Hvala predsjedniče, konačno vrhunski transfer”, samo su neki od komentara oduševljenih navijača zelenih.