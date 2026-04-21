Erlićev suigrač (18) izboden nožem dok je bio na odmoru: ‘Izvan je životne opasnosti’

Užasne vijesti.

Alamara Djabi, 18-godišnji nogometaš danskog Midtjyllanda, kluba u kojem igra i hrvatski reprezentativac Martin Erlić, izboden je nožem tijekom pljačke u svojoj domovini Gvineji Bisau gdje je bio na odmoru.

Mladić je podvrgnut hitnoj operaciji koja mu je spasila život te je sada izvan životne opasnosti. Djabi, koji igra za U-20 reprezentaciju Gvineje Bisau, potpisao je petogodišnji ugovor s Midtjyllandom ranije ovog mjeseca, a u klub je stigao iz kluba Balantas iz Bissaua.

“FC Midtjylland može potvrditi da je naš 18-godišnji igrač Almara Djabi bio žrtva pljačke u svojoj domovini Gvineji Bisau, tijekom koje je izboden nožem. Izvan je životne opasnosti, no i dalje se nalazi u bolnici u Bissauu. Stanje mu je stabilno, a klub je u bliskom kontaktu s Almarom Djabijem i njegovom obitelji”, potvrdio je njegov klub.