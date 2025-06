Enrique ‘osuo paljbu’: ‘Pa ovdje lopta odskače kao zec!’

Podijeli :

Španjolski stručnjak pozvao je FIFA-u na reakciju uoči utakmica osmine finala Svjetskog klupskog prvenstva.

Paris Saint-Germain odlično je odigrao grupnu fazu Svjetskog klupskog prvenstva, s dvije pobjede i jednim porazom europski prvak zauzeo je prvo mjesto u skupini B, a u osmini finala igrat će protiv Intera iz Miamija, momčadi MLS lige.

Međutim, mnogo toga nije po volji šefu struke Luisu Enriqueu. Nakon utakmice odigrane na stadionu u Seattleu, španjolski stručnjak bio je prilično ljut zbog (loše) kvalitete terena.

“Želim istaknuti, iako smo pobijedili, da je stanje terena na prvenstvu ispod razine potrebne za igranje nogometa. Kvaliteta terena je daleko ispod europskih. Lopta na njima odskače kao zec. Igrali smo na terenu koji je prije bio umjetan, a sada je prirodan. To znači da se mora ručno zalijevati i osuši se za deset minuta“, rekao je Enrique, koji je potom nastavio:

“To je očit problem, a ne izgovor. Na terenima poput onih na Svjetskom klupskom prvenstvu u Americi ne možemo igrati na razini koju želimo. FIFA se mora pobrinuti za to. Ne samo na stadionima, već i što se tiče terena na trening kampovima. Ne mogu zamisliti NBA terene s rupama, a ovdje igramo na terenima gdje je lopta više kao zec nego kao lopta. Ako to moramo toliko kritizirati, onda to znači da se mora promijeniti.“

PSG će utakmicu osmine finala protiv Inter Miamija igrati 29. lipnja u Miamiju.