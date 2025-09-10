Englezi: Maguire bi mogao zaigrati uz Ronalda i Brozovića, evo koliko nude Saudijci

Podijeli :

AP Photo/Dave Thompson via Guliver

Stoper Manchester Uniteda Harry Maguire (32), kojeg trener Ruben Amorim stavlja u momčad samo kad nema drugog izbora, mogao bi karijeru nastaviti u Saudijskoj Arabiji.

Britanski mediji tvrde da su na Old Trafford stigle ponude iz Al Ahlija i Al Nassra, za kojeg igraju Ronaldo i Brozović. Oba kluba nude odštetu od 15 milijuna eura, što se može smatrati darežljivim ponudama s obzirom da u Unitedu ima malu minutažu, te da se nalazi u zadnjoj godini ugovora.

Maguire je u Manchester United stigao 2019. iz Leicestera u transferu vrijednom 87 milijuna eura, i tada je bio najskuplji branič u povijesti nogometa.

Za englesku reprezentaciju je skupio 64 nastupa i postigao je sedam pogodaka. No, već dugo nije u telefonskom imeniku engleskog izbornika, posljednji puta je dres Gordog Albiona obukao u ožujku prošle godine u prijateljskoj utakmici protiv Brazila.