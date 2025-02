Drama u 175. vječitom derbiju: Partizan do boda u zadnjoj minuti

Podijeli :

D.Sandic by Guliver

Dok su jučerašnji derbiji SHNL-a donijeli moćne pobjede za Hajduk i Rijeku, 175. vječiti derbi je u Beogradu donio pravu dramu.

Partizan je protiv Crvene zvezde do boda stigao u zadnjoj minuti, i to s bijele točke za konačnih 3:3.

Egzekucija Nemanje Nikolića, rutinski nabijena lopta iza leđa Ivana Guteše, zaključila je utakmicu o kojoj će se još dugo raspravljati…

Zvezda i Partizan su od početka igrali otvoreno, pokušavajući na sve načine preokrenuti rezultat u svoju korist. Gost je u totalnoj crnoj opremi nakon ranog pogotka za 1:0 mudro čuvao prednost i uspio je sačuvati do odlaska na odmor.

Drugo poluvrijeme za pamćenje, s pet golova, jednim preokretom i tri izjednačenja, ukrasilo je veliku utakmicu na stadionu “Rajko Mitić”.

Zvezda je u svojim redovima imala sjajnog Cherifa Ndiayea.

Napadač crveno-bijelih s dva laka gola u četiri minute vratio je klatno favorita u dvorište domaćih. No, Senegalac nije imao respektabilne suigrače u posljednjoj liniji. Partizanov tim se lako probio do šesnaesterca i nakon sat vremena igre stigao do novog izjednačenja – 2:2.

Činilo se da je tri minute kasnije Mirko Ivanić sjajnim prodorom s desne strane donio pobjedu. Tako se razvijala utakmica, Zvezda je držala loptu, a Partizan je tek u finišu i sudačkoj nadoknadi pokazao volju i energiju za dodavanje. I uspio je kada su navijači crno-bijelih najmanje očekivali.

Penal za Partizan sjajno je pogodio Nemanja Nikolić za veliko slavlje navijača na jugu…