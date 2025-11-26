Dobre vijesti za Petkovića: Turci pišu da mu je klub isplatio sva dugovanja

Podijeli :

Instagram/Kocaelispor

Hrvatski napadač zatražio je od Kocaelispora isplatu duga pod prijetnjom raskida ugovora, a sada je priča dobila novi zaokret u njegovu korist.

Bruno Petković je dobio dobre vijesti. Turski Fanatik piše kako je Kocaelispor isplatio Petkoviću pola milijuna eura, što uključuje 200 tisuća eura bonusa za potpis ugovora i još 300 tisuća eura zaostalih plaća.

Petković je ljetos stigao iz Dinama, a s Kocaelisporom ima ugovor do ljeta 2027. godine, uz opciju produljenja. U dosadašnjih osam nastupa zabio je četiri gola.