Dječački klub Messija najavio ‘lov’ na Argentinca: ‘To je projekt koji nadilazi klub i uključuje cijelu Argentinu’

(AP Photo/Fernando Vergara) via Guliver Image

Argentinski nogometni klub Newell's Old Boys pokušava vratiti Lionela Messija kući.

Izvršni direktor kluba potvrdio je da pokušava privući Messija kako bi se vratio u klub u kojem je počeo svoj nogometni put.

“To je projekt koji nadilazi Newell’s. Uključuje grad Rosario, pokrajinu i argentinski nogomet,” kazao je potpredsjednik kluba Juan Manuel Medina za ESPN.

Jedan od najboljih nogometaša svih vremena bio je član kluba iz Rosarija od 1995. do 2000. prije nego što je kao 13-godišnjak preselio u Barceloninu akademiju “La Masiju”.

Tijekom karijere je bio član Barcelone i PSG-a, a od srpnja 2023. igra za Inter iz Miamija s kojim je nedavno produžio ugovor do kraja 2028. godine.