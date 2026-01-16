Dinamov protivnik u Europskoj ligi upisao poraz u prvoj utakmici 2026. godine, za pobjedničku momčad zaigrao i bivši hajdukovac

Podijeli :

Foto: FC Arges

U petak se nastavila rumunjska Superliga, a prvu utakmicu u 2026. godini odigrao je Dinamov protivnik u Europskoj ligi. FCSB je gostovao kod petoplasiranog Argesa te je izgubio s minimalnih 1:0.

Kroz cijeli susret je FCSB bio bolja momčad, ali tu igru nisu uspjeli naplatiti. To im se obilo o glavu u 28. minuti kada je 18-godišnji YanisPirvu zabio za 1:0. Nakon toga je uspješna rumunjska ekipa pritiskala Arges, ali nisu uspjeli slomiti petoplasiranu ekipu lige.

Arges je uspio sačuvati vodstvo te je osigurao ostanak na petoj poziciji nakon 22. kola rumunjske Superlige. FCSB igra razočaravajuću sezonu te su nakon 22 kola na lošem devetom mjestu koje vodi u dio u kojem se ekipe bore za ostanak u ligi. U ovoj utakmici zaigrao je i Jakov Blagaić, bivši igrač Hajduka. 25-godišnji Blagaić za prvu momčad je u HNL-u nastupio samo devet puta, a nakon toga je igrao u Olimpiji, Širokom Brijegu, Borcu iz Banje Luke, poljskoj Puszczi prije nego li je prešao u rumunjski Arges u 2025. godini.

Ta loša forma dobra je vijest za Dinamo koji će za šest dana na Maksimiru ugostiti FCSB. Taj susret igrat će se u četvrtak 22. siječnja s početkom u 21 sat. Bit će to važan ogled za obje ekipe koje se bore za ulazak među 24 najbolje ekipe. Dinamo se nalazi na 25. poziciji s isto bodova kao i 24. Celtic dok je FCSB dvije pozicije ispod zagrebačkog kluba. Rumunji se nalaze na 27. mjestu sa šest bodova.