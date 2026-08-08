Dinamov (potencijalni) suparnik u play-offu Lige prvaka do pobjede u dramatičnoj završnici

Dok Dinamo ovaj vikend ne igra prvenstveno kolo zbog odgode susreta s Rijekom, njegov (potencijalni) suparnik u play-offu Lige prvaka, norveški Viking FK, odradio je novu prvenstvenu obvezu u Eliteserien.
Viking je na domaćem terenu u Stavangeru u dramatičnoj završnici svladao Sarpsborg 08 rezultatom 2:1.
Domaćine je u vodstvo doveo Henrik Heggheim u 40. minuti susreta, no utakmica je pravu dramu ponudila u nastavku. Iskusni kapetan i prva zvijezda Vikinga, Zlatko Tripić, u 67. minuti nije uspio realizirati kazneni udarac, a kazna je stigla u 81. minuti kada je Sondre Sørli izjednačio na 1:1.
Kada se činilo da će gosti odnijeti bod, u 94. minuti dosuđen je novi jedanaesterac za Viking. Odgovornost je ponovno preuzeo kapetan norveške momčadi hrvatskih korijena, a Tripić je ovoga puta bio je precizan za konačnih 2:1 i veliko slavlje u Stavangeru.
Ovom pobjedom Viking se dodatno učvrstio u samom vrhu norveškog prvenstva te u sjajnoj formi očekuje rasplet 3. pretkola i potencijalne dvoboje s hrvatskim prvakom za ulazak u elitno društvo Lige prvaka. Podsjetimo, Dinamo u uzvratu protiv Kauno Žalgirisa treba samo potvrditi uvjerljivih 5:0 iz prve utakmice kako bi osigurao dvomeč s norveškim prvakom.
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