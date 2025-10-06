Dinamov europski protivnik doveo mladog Srbina i ostvario najskuplji transfer kluba

Podijeli :

Malmo FF

Mladi veznjak Jovan Milosavljević ispisao je povijest švedskog kluba Malmo prelaskom iz Železničara iz Pančeva.

Sa švedskim prvakom potpisao je ugovor na pet sezona, a transfer je vrijedan 2,2 milijuna eura.

Na taj način, Milosavljević je postao najskuplji igrač u povijesti ovog kluba u kojem se afirmirao i Zlatan Ibrahimović. Nogometaš rođen 2007. godine ostat će u Železničaru do kraja tekuće godine, a zatim će se pridružiti novom klubu.

Jovan Milosavljevic i sina nya färger.

“Prije svega, jako sam sretan što sam dio Malmö FF-a. Već sam nevjerojatno uzbuđen što dolazim ovdje i što ću igrati pred publikom i navijačima. Volim pronalaziti ofenzivna rješenja, samouvjeren sam s loptom i volim dovoditi suigrače u izgledne situacije.

Vidim ovo kao sjajnu priliku za sebe. Znam da je nekoliko igrača ovdje napravilo velike korake u svom razvoju i vrlo je inspirativno što klub puno vjeruje u mene. Sada se stvarno veselim sljedećoj sezoni“, rekao je srpski igrač.

Dvoboj između Malmöa i Dinama u okviru trećeg kola Europa lige je na rasporedu u četvrtak, 23. listopada od 21 sat.