Dinamo za pet milijuna eura dovodi novog napadača?!

Rumunjski mediji navode da Cluj, zbog financijskih problema, razmatra prodaju 23-godišnjaka koji je prošlog ljeta stigao iz Fiorentine za 2.5 milijuna eura.

Iako je klub tada tražio 20 milijuna i odbio Dinamovu ponudu od 7.5 milijuna, sada bi ga mogao pustiti za oko pet milijuna eura. Predstavnici Cluja navodno su ovog vikenda boravili u Vinkovcima na pregovorima s Dinamom.

Munteanu je ove sezone upisao dva gola i dvije asistencije, dok je prošle zabio 25 uz tri asistencije. Za mladu reprezentaciju Rumunjske upisao je 20 nastupa i šest golova, a za seniorsku tri nastupa i jedan pogodak.