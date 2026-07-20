Dinamo: Varela će biti zajednički ‘projekt’ s Portom, Cardoso – nema predaje!

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GNK Dinamo Zagreb

Dinamo je na svojim mrežama potvrdio rastanak s Cardosom Varelom.

Cardoso Varela (17) napustio je redove Dinama i vratio se u Porto. Odlazi iz Dinama bez odštete, ali će maksimirski klub imati pravo na 50 posto odštete od njegova idućeg transfera.

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Portugalski Record piše da je Varela dobio maksimalan ugovor koji maloljetnik može dobiti prema portugalskim zakonima. S Portom ima ugovor na tri godine, a zaštićen je otkupnom klauzulom koja iznosi 50 milijuna eura.

Oglasio se sada i Dinamo.

“GNK Dinamo i FC Porto postigli su dogovor prema kojem će Cardoso Varela svoju karijeru nastaviti u portugalskom klubu. Ova odluka donesena je zajednički, u dogovoru dvaju klubova i samog igrača, a s jasnim ciljem – osigurati Cardosu najbolje moguće uvjete za daljnji razvoj u ambijentu kojeg najbolje poznaje.

Njegova velika želja da se vrati u Porto je i za oba kluba najbolji mogući put da ostvari sve svoje snove i potencijale. Ovaj transfer dio je partnerskog odnosa između Dinama i Porta, u okviru kojeg će Varela biti zajednički razvojni “projekt” dvaju klubova.

Cardosu želimo sretan povratak u njegov matični klub, u grad i klub njegova djetinjstva, a velika zahvala ljudima u Portu koji su tijekom cijelog procesa bili iznimno susretljivi i spremni učiniti sve kako bismo zajedno pronašli najbolje rješenje za sve uključene. Cardoso, hvala ti za sve što si dao za Dinamo, pogotovo za doprinos pri osvajanju dvostruke krune kao naš najmlađi prvotimac. Cardoso – Nema predaje!”