Dinamo se konačno riješio Cordobe, evo gdje odlazi

Ronald Gorsic CROPIX via Guliver

Kolumbijski napadač Juan Cordoba (22) napustio je Dinamo i preselio u MLS.

Otišao je na posudbu u Houston Dynamo, uz mogućnost otkupa ugovora na kraju sezone, prenose 24sata.

Cordoba je za Dinamo odigrao 17 utakmica, zabio dva gola i upisao tri asistencije. Premda je s momčadi odradio pripreme, predsjednik Uprave Zvonimir Boban i trener Mario Kovačević odlučili su da neće imati značajnu ulogu u nastavku sezone.

U Houstonu je već stigao na liječnički pregled, a njegov novi klub u prva dva kola MLS-a osvojio je dva boda.

Cordobin odlazak dio je nastavka rekonstrukcije svlačionice Dinama, kojom je klub ovog ljeta prošao kroz velike promjene u igračkom kadru.