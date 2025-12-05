Dinamo prodao igrača koji briljira u Poljskoj, evo koliko će zaraditi

Iako prijelazni rok još nije službeno započeo, Dinamo je već obavio prvu prodaju.
Prema pisanju Germanijaka, Mauro Perković je prodan poljskoj Cracoviji. Naime, Perković je tijekom posudbe u Poljskoj impresionirao, pa su Poljaci odlučili aktivirati dogovorenu otkupnu klauzulu.
Prošle sezone Perković je igrao kao lijevi bek i stoper, a ove sezone, u Dinamovom sustavu 3-4-3, postao je standardni lijevi wing-back. Prema statistici, ubraja se među najbolje od 50-ak lijevih braniča poljske lige, pa je transfer u Poljsku pokazao kao pun pogodak.
Cracovia je iskoristila opciju otkupa njegovog ugovora za 800.000 eura, uz 10% od eventualne buduće prodaje.
Perković je u Dinamo stigao u zimskom prijelaznom roku iz Istre, u transferu koji je inicirao tadašnji trener i sportski direktor Ante Čačić. Posuđen je do kraja sezone 2022./2023., a potom otkupljen za dva milijuna eura.
Dolaskom Igora Bišćana pao je u drugi plan, no pod vodstvom Sergeja Jakirovića postao je standardni član prvog tima u posljednjoj Dinamovoj šampionskoj sezoni. Lani je doživio ozljedu koljena i gležnja, zbog čega je veći dio prvog dijela sezone proveo na klupi, da bi ga na zimu Dinamo posudio u Poljsku. Njegov ugovor s Dinamom bio je na snazi do siječnja 2028. godine.
