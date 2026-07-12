Dinamo poslao Mmaeea na novu posudbu, evo gdje sad odlazi

Nogomet 12. srp 202610:30 0 komentara
GNK Dinamo Zagreb

Dinamo je objavio da stoper odlazi na posudbu.

Samy Mmaee odlazi na posudbu u ciparski Pafos FC. Marokanski stoper, koji je plavi dres obukao u ljeto 2024. godine, sljedeću sezonu provest će na posudbi u ciparskom Pafos FC. Samy, želimo ti puno sreće i uspjeha u novom izazovu”, poručio je Dinamo na društvenim mrežama.

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U Dinamu Mmaee zarađuje oko 800 tisuća eura godišnje. Ima ugovor na još dvije godine, a zbog visoke plaće nije ga lako prodati. Prošle sezone otišao je na posudbu u Qarabag koji je preuzeo plaćanje oko 70% njegove godišnje plaće. Sada odlazi u Pafos, a Ciprani bi trebali pokriti cijeli iznos plaće pa bi Dinamo barem tako olakšao svoj budžet.

Mmaee je u Dinamo stigao kao slobodan igrač iz mađarskog Ferencvaroša.

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