Dinamo ga je poslao na posudbu, a on je tamo – izbačen u drugu momčad

Imao je problema s Bjelicom, a Zvonimir Boban odlučio je prošlog ljeta da za njega nema mjesta u momčadi Dinama.

Jedan od igrača koji je najviše bio ‘na piku’ navijača Dinama prošle sezone je marokanski stoper Samy Mmaee (29). On je kao slobodan igrač stigao iz mađarskog Ferencvaroša i to za dosta visoku plaću.

Zbog velike plaće Marokanca se bilo ‘teško riješiti’. No, na kraju je otišao na dvogodišnju posudbu u azerbajdžanskog prvaka Qarabag. No, ni tamo mu ‘ne cvjetaju ruže’.

Nakon što je u prvom dijelu sezone skupio 11 nastupa u prvenstvu, Mmaee je u potpunosti ispao iz sastava. Točnije, Marokanac trenutačno nastupa za rezervnu momčad Qarabag II.

Ugovor s Dinamom ima do 2028.

