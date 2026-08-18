Dinamo dovodi veznjaka iz urugvajskog drugoligaša, ovo su detalji posla

Dinamo je dogovorio dolazak 19-godišnjeg urugvajskog veznjaka Lautara Ultre iz drugoligaša Oriental de La Paza, doznaju Sportske novosti. Mladi veznjak u Zagreb bi trebao stići za desetak dana.
Kako navode Sportske, Zagrepčani će odmah platiti 200 tisuća eura, dok kroz bonuse odšteta može narasti do 700 tisuća eura. Urugvajski klub zadržat će i 10 posto od budućeg transfera, a Ultra bi s Dinamom trebao potpisati četverogodišnji ugovor.
Ultra je primarno defenzivni veznjak i upravo ga Dinamo vidi kao potencijalnu opciju na poziciji „šestice“. Može igrati i na drugim mjestima u veznom redu, a igrao je i za urugvajsku U-18 reprezentaciju.
Još nije odlučeno hoće li odmah trenirati s prvom momčadi Marija Kovačevića ili će se prvo priključiti Dinamovoj B momčadi.
🚨 Lautaro Ultra, volante central de Oriental de La Paz, será nuevo futbolista del Dinamo Zagreb 🇭🇷.
👉🏻 Los clubes ya intercambian la documentación para cerrar la transferencia.
✈️ El futbolista viajará el fin de semana para sumarse a su nuevo equipo. pic.twitter.com/dL1WJgaIaV
— Leandro Hernández (@leahernandez99) August 17, 2026
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