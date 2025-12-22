Dani Alves kupuje klub pa sebe dovodi kao pojačanje?!

Podijeli :

Prošlo je devet mjeseci otkako je Dani Alvesova žalba potvrđena, čime je oslobođen prvobitne osude za silovanje. Od tada se Alves našao u ulozi propovjednika, a prema izvješćima brazilskih medija, sada se priprema za povratak na nogometni teren.

Dani Alves odigrao je svoju posljednju profesionalnu utakmicu u siječnju 2023., samo nekoliko dana prije nego što je uhićen zbog optužbi za silovanje. Pumas, gdje je tada igrao, odmah je raskinuo ugovor s njim.

Kako izvještava ESPN Brazil, Alves planira vratiti se nogometu kao igrač.

Navodno je Alves u pregovorima s grupom investitora o kupnji portugalskog trećeligaša Sao João de Vera.

Plan je da, ako i kada kupnja bude uspješna, Alves bude registriran i kao igrač, barem prvih šest mjeseci.

To bi se, kako pišu Brazilci, moglo dogoditi u siječanjskom prijelaznom roku, pa bi Alves odigrao drugi dio sezone za svoj budući klub, nakon čega bi se službeno povukao.

Istovremeno, slučaj zbog kojeg je osuđen na zatvorsku kaznu još uvijek je u tijeku jer je tužiteljstvo uložilo žalbu na oslobađajuću presudu u drugom stupnju.