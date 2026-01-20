Damir Krznar ima novi posao

Podijeli :

xIgorxKupljenik/SPP via Guliver

Hrvatski trener Damir Krznar ima novi angažman.

Krznar je predstavljen kao novi trener Khor Fakkana. Krznar je bio bez angažmana od studenog prošle godine, kada je napustio klupu mađarskog Ujpesta.

Khor Fakkan se trenutno nalazi na 11. mjestu prvenstvene ljestvice s 11 bodova iz 12 odigranih kola.

Nakon odlaska iz Dinama, s kojim je 2021. godine osvojio dvostruku krunu, Krznar je vodio slovenske prvoligaše Maribor i Celje. S Celjem je ostvario osvojio naslov prvaka u sezoni 2023./24. U mađarskom Ujpestu se zadržao od svibnja do studenog prošle godine.